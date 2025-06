Scadono i termini per i centri estivi

Scadono domani i termini per presentare domanda ai Centri estivi ricreativi diurni, rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, a Fabriano. Si svolgeranno dal 30 giugno al primo agosto alla scuola primaria "Allegretto di Nuzio" e prevedono attività sportive, laboratori, giochi e momenti educativi in un contesto sicuro e stimolante. La partecipazione sarà organizzata per fasce d’età, con un numero massimo di 40 iscritti e moduli bisettimanali di frequenza. È prevista la possibilità di attivare un terzo modulo, nella settimana dal 28 luglio al primo agosto, qualora le richieste risultino numericamente adeguate.