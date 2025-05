Scadrà il 28 maggio il bando per il bar dell’Arena sul mare

Scadrà il 28 maggio prossimo il bando per il bar e ristorazione all’Arena sul Mare, attiva dal 3 al 28 luglio alla banchina 1 del porto. Una fitta serie di eventi, concerti, dj set, ma anche incontri e dibattiti, in parte collegati all’Ulisse Fest (il Festival del Viaggio co-organizzato dal Comune di Ancona e da Lonely Planet) animerà lo spazio inaugurato lo scorso anno, quando il bando del bar, pubblicato pochi giorni prima dell’inizio degli eventi (inferiori di numero) andò deserto e alla fine il servizio fu affidato a un gruppo di locali di piazza del Plebiscito come estrema ratio. Quest’anno gli accordi tra Autorità portuale e Comune per il via libera sull’occupazione di suolo pubblico, le cose non erano andate così nel 2024, ha consentito di organizzare meglio il servizio ristoro. Il bar sarà ubicato praticamente dentro l’area dell’Arena e sarà aperto nelle giornate in cui sono previsti gli eventi.