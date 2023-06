Ancona, scambiato per ladro e scagionato: torna dal legale e lo paga dopo 12 anni

Ancona, 20 giugno 2023 – “A torto si pensa che le persone straniere siano poco avvezze al pagamento delle prestazioni professionali di un avvocato. Cosa felicemente smentita, indipendentemente dalla provenienza. Onestà e correttezza sono valori trasversali: qualità soggettive. Che Misha ha eccome". L’avvocato anconetano Costantino Larocca descrive così Misha, al secolo Mykhaylo Vaskovych. Quel ragazzo ucraino di allora, padre e marito oggi, che nel 2011 non poté onorare le spese legali dopo il processo che lo aveva visto imputato in una "situazione kafkiana".

Aveva 21 anni, si trovava con alcuni amici sotto casa, mentre ad Ancona imperversavano i furti. Erano in tenuta da calcio, reduci da una partita al parco. Un uomo li vide e gridando al ladro fece scattare l’intervento delle forze dell’ordine. L’accusa, per loro, era di tentato furto in concorso. Misha, col tempo, fu assolto con formula piena, in quanto ritenuto totalmente estraneo. A distanza di dodici anni è tornato da chi lo aveva difeso nelle aule del tribunale, saldando quanto dovuto: quanto non aveva potuto fare in precedenza.

Misha, un gesto che le fa onore.

"Era doveroso, ho sempre fatto così nella mia vita. Il legale Larocca è stato decisivo per dimostrare la mia totale innocenza e appena ho potuto sono tornato da lui. C’è voluto del tempo, un po’ mi vergogno".

Perché, che le è successo in questi 12 anni?

"Al processo non ho potuto partecipare per ragioni di salute. Poi ho iniziato a lavorare, ho avuto anche un’esperienza all’estero. Mi sentivo con Larocca, è capitato più volte di rassicurarlo, finché non ci siamo persi di vista, soprattutto a causa mia. L’ho incontrato tempo fa e promesso che avrei onorato l’impegno a breve. Così è stato. E ringrazio quell’uomo che ha saputo aspettarmi pazientemente".

L’avvocato Costantino Larocca, a tal proposito, si è dichiarato sorpreso dalla chiamata. Forse non ci sperava più, tanto che aveva archiviato la pratica senza mai farle ingiunzioni di pagamento.

"Lo immagino. Ma da padre posso dirmi orgoglioso di aver potuto rispettare quel suo impegno professionale. Che, ripeto, per me è stato determinante".

Ricorda quei giorni?

"Sì, furono molto difficili. Tornavamo dal parco, da una partita con amici e ci trovammo invischiati in una vicenda nella quale non c’entravamo nulla. Poi i fatti ci hanno dato ragione, a me come ai miei compagni. Sono felice che la giustizia abbia potuto chiarire la mia posizione, di fatto riabilitandomi. Ma non ho trascorso giorni sereni. Acqua passata, per fortuna. Un capitolo chiuso".

E oggi che fa nella vita?

"Sono un papà e un marito in primis. Poi ho cambiato alcuni lavori, ho fatto anche il cameriere in un bar del centro ad Ancona. E lì ho incontrato l’avvocato Larocca, a cui sarò sempre grato".