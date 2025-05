Scaglia bidone dei rifiuti sui binari in stazione. Denunciato un 19enne

Prima fa cadere volontariamente un estintore, poi stacca un contenitore dei rifiuti sulla banchina e lo scaglia sui binari. È accaduto qualche giorno fa, in pieno giorno, nella stazione di Ancona. L’autore dell’atto vandalico, un 19enne di origine spagnola, è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria in servizio presso la stazione. Il giovane aveva agito in preda ad un improvviso scatto d’ira: sui binari, il contenitore di metallo era stato colpito da un treno merci in transito senza fortunatamente provocare danni alle persone ma danneggiando il convoglio. Il 19enne era stato subito identificato e denunciato dai poliziotti della Polfer per il reato di danneggiamento e sottoposto anche ad una sanzione pecuniaria specifica per il danneggiamento dei mezzi ferroviari. Successivamente il questore Cesare Capocasa, in considerazione dei precedenti specifici del ragazzo e della sua condotta pericolosa per le persone che in quel momento transitavano in zona stazione, ha emesso l’immediata misura di prevenzione del Divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) con la quale ha vietato al giovane di accedere e stazionare nei pressi della stazione per il periodo di un anno, facendo salve le eventuali esigenze di mobilità che dovranno essere documentate dall’uomo. La violazione della misura costituisce autonoma fattispecie di reato ed è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno.