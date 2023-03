"Scala mobile ferma, è ora di ripristinarla"

"Ci sarà una vita oltre la morte per la scala mobile di via Nazario Sauro a Jesi?" A chiederlo è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che ha depositato un’interpellanza per conoscere le intenzioni dell’amministrazione. "Dallo scorso primo dicembre – rimarcano Antonio Grassetti e Chiara Cercaci – l’impianto di risalita con scala mobile situato nel palazzo Battaglia è fermo dopo trent’anni di ‘onorato servizio’, per ’fine vita’, cioè per scadenza del termine previsto dalla legge, oltre il quale lo strumento non è più fruibile. Da allora, quindi, chiunque voglia raggiungere la via Pergolesi da via Nazario Sauro deve salire le numerose scale in muratura, piuttosto impegnative per anziani e persone con mobilità ridotta, del tutto impossibile per tutte le categorie di disabili. Appare indispensabile quindi, pensare al ripristino dello strumento in tempi congrui, posto che il trentennio di operatività ne ha dimostrato i vantaggi".