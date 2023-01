Scalinata a pezzi, via al cantiere

La scalinata di via Camerano ridotta in pessime condizioni, da oggi via ai lavori di manutenzione. Ad annunciarlo ieri è stato l’assessore alle manutenzioni, Stefano Foresi. Tempismo perfetto con la segnalazione presentata da Lorella Schiavoni (Movimento 5 Stelle) che ha presentato delle foto eloquenti della scalinata. Siamo nella zona che da via Torresi sale vino a via Grazie di fatto collegando due quartieri: "Oggi provvederemo a togliere il breccino e le mattonelle rotte e sistemare le buchei".