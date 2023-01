Scalinata e nuova vista sugli scavi del porto Traianeo

Una scalinata condurrà a una nuova piazzetta con vista sugli scavi dell’antico Porto Traianeo all’ombra dello splendido edificio della Casa del Capitano. Sono entrati nel vivo i lavori del maxi lotto che riguarda in origine il recupero del Sacello Medievale di fianco al Palazzo degli Anziani e che comprende anche l’area appena descritta dentro l’area portuale e infine il rifacimento di piazza Dante, collegamento viario tra lungomare Vanvitelli e via Papa Giovanni XXIII che porta a San Ciriaco. Al Sacello e al porto il cantiere è stato attivato da alcune settimane e i lavori stanno procedendo, per piazza Dante, al contrario, bisognerà attendere prima la fine degli altri due interventi e nel frattempo reperire le risorse per coprire i costi dell’appalto. Sistemare la parte sul fianco destro del Palazzo degli Anziani (guadandolo di fronte da piazza Dante), per decenni preda di incuria e abbandono tra rifiuti e lamiere arrugginite, sarà un passo molto importante, ma la vera novità sarà più verso mare. La ditta incaricata ha iniziato a scavare nell’area interna allo scalo che si trova proprio dietro la sede della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Nello spazio aperto in questione fino a pochi anni fa c’era il laboratorio dell’istituto nautico, poi abbattuto (resta il plesso gemello della palestra, malridotto e al momento ancora in piedi). Quello spazio diventerà una suggestiva piazzetta a cui sarà posibile accedere da una scalinata tracciata poco prima dell’inizio della passerella di legno che passa sopra i restio dello scavo archeologico dell’antico porto di Traiano. Si tratterà, di fatto, di un nuovo ingresso pedonale in porto dopo la passerella appunto, la Portella Santa Maria, il varco Vittorio Emanuele e ovviamente l’accesso doganale del Molo Da Chio. Una opzione in più per unire il porto alla città e viceversa. Saranno allestite delle panchine ci saranno addobbi, forse una fontanella e soprattutto sarà possibile osservare gli scavi Traianei da alcuni varchi aperti sulla mura e già presenti. La speranza è che la soprintendenza delle Marche provveda a tenere in ordine quel sito archeologico, oggi ridotto a un covo di rovi e rifiuti, potenziando davvero l’offerta turistica.