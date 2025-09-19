La scalinata del Passetto prende luce, una folla a bocca aperta

Ancona, 19 settembre 2025 – Una luce calda e avvolgente, ma tutt’altro che invasiva. “iGuzzini” regalano la magia per un tocco finale da artisti. Dopo il taglio del nastro della scalinata monumentale del Passetto, lo scorso 2 settembre, questa sera è stata la volta del bagno di folla per l’inaugurazione del sistema di illuminazione. Un duplice progetto partito con la vecchia amministrazione e portato a termine da quella attuale in un perfetto passaggio di testimone. La valorizzazione di uno dei luoghi del cuore di Ancona è stata una grande idea e il risultato parla da solo. Peccato che a godere la visuale d’insieme migliore del capolavoro illuminotecnico saranno prettamente i passeggeri a bordo di navi e natanti in transito davanti alla costa del Conero. Solo da quella prospettiva, infatti, sarà possibile avere lo scenario più completo.

Gli anconetani, e non solo loro, che questa sera si sono assiepati attorno al Passetto, dalla pineta alla pista di pattinaggio e soprattutto in basso, lungo la passeggiata della spiaggia, hanno potuto godere comunque di uno spettacolo bello che regala, è davvero il caso di dirlo, nuova luce alla città intera.

Dietro tutto questo c’è lo studio e il guizzo artistico de iGuzzini con il progetto ‘Light for Future’. Un progetto attraverso cui il brand recanatese noto in tutto il mondo mira ad accendere l’attenzione sulla fruizione responsabile dei luoghi per renderli più belli e vivibili attraverso una luce sostenibile, rafforzando l’impegno dell’azienda verso l’obiettivo Emissioni Zero e l’adesione all’Agenda 2030 dell’ONU. Proprio quest’anno ‘Light For Future’ si è concentrato sulla progettazione responsabile delle aree costiere, sostenendo la nuova illuminazione della monumentale Scalinata del Passetto di Ancona, oggetto di un importante restauro e riqualificazione grazie a finanziati del Comune di Ancona e in parte del ministero: “Siamo profondamente orgogliosi di aver contribuito alla nuova illuminazione della scalinata del Passetto, un luogo simbolico per la città di Ancona e per tutta la comunità. Come amministratore delegato di un’azienda storica, radicata nel territorio ma con una forte vocazione internazionale, credo fermamente che il nostro impegno nella ricerca e nell’innovazione debba sempre avere come obiettivo una luce più responsabile e umanocentrica. Questo progetto riflette pienamente i valori di iGuzzini” ha commentato Cristiano Venturini, CEO iGuzzini Illuminazione. Assieme a lui questa sera al Passetto c’erano i vertici dell’azienda, i light designer, la giunta comunale al gran completo e le varie autorità civili e militari. Dopo il recupero dei laghetti, il restauro dell’ascensore (interventi della giunta precedente) ora con la nuova scalinata griffata iGuzzini si chiude un cerchio virtuoso sul Passetto.