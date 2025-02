Scalone Nappi, ormai ci siamo: "Così rivive una parte storica"

Manca poco, questione di giorni, settimane al massimo, e dopo anni di incuria la parte alta dello Scalone Nappi tornerà fruibile al 100% e soprattutto decorosa. Deve essere installata la balaustra e conclusa l’illuminazione, ma a fine mese sarà riaperto questo collegamento storico tra il Duomo e piazza del Senato. Nonostante il ritardo dell’inizio dei lavori, inizialmente previsti prima del G7 Salute a ottobre, l’importante era sistemare quel tratto di camminamento pedonale. Il settore Lavori pubblici, una volta avviato il cantiere, sta garantendo la fine dei lavori entro i tempi previsti, 90 giorni, come da contratto. Per la precisione la ‘prima pietra’ era stata posata a inizio novembre. L’opera era stata inserita nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici e l’amministrazione comunale aveva coperto la spesa dell’intervento con circa 100mila euro: "Continua il percorso di ricucitura, attraverso interventi diffusi, delle zone ad elevato valore turistico e architettonico della nostra città – era stato all’epoca della vigilia del cantiere il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini – e questo intervento rientra proprio in quest’ottica. Ringrazio pertanto gli uffici per l’impegno profuso nel mettere a punto tutto questo".

Lo Scalone Nappi inizia a piazza del Senato, proprio di fronte alla Chiesa degli Scalzi, e poi sale ripido fino all’incrocio tra via Guasco e via Giovanni XXIII. In quel punto inizia la parte terminale della scalinata che conduce all’ingresso laterale della Cattedrale di san Ciriaco. Per tantissimi anni quel tratto di scalinata è rimasto ammalorato e in stato di abbandono, in particolare il muretto laterale. A causa di un lento e costante cedimento del terreno sovrastante, è stato necessario limitare i danni e restringere lo spazio dedicato ai pedoni, ridotto ulteriormente da una siepe ingombrante. L’intervento ormai agli sgoccioli ripristina il pieno spazio della scalinata dopo la messa in sicurezza della rupe. I nuovi materiali posati, pietra bianca, sono molto belli e garantiscono una luce nuova a tutta la passeggiata. In futuro dovrebbe essere previsto il restyling anche della parte principale dello scalone Nappi, collegato ai lavori del bar del Duomo. In quel caso la situazione è più complicata dopo la fine della concessione all’impresa che avrebbe dovuto gestire il locale, avvenuta nei giorni scorsi. Ora si cerca una nuova soluzione.