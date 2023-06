Scambiato per ladro Dopo 12 anni risarcisce l’avvocato che lo difese "Era un gesto doveroso"

di Giacomo Giampieri

Assolto con formula piena dall’ipotesi di reato di tentato furto in concorso, all’epoca dei fatti – quando appena 21enne, con problemi di salute e disoccupato - non riesce ad onorare le spese legali. L’avvocato "archivia", ma lui, quel giovane diventato oggi adulto, si rifà vivo a distanza di 12 anni e risarcisce regolarmente il professionista che l’aveva seguito. È una storia di riscatto sociale e umanità quella che arriva dal capoluogo. Per ripercorrerne i passaggi salienti, però, bisogna riavvolgere il nastro fino al 2011. Mykhaylo Vaskovych, ucraino, si trova in centro assieme ad un paio di amici, reduci da una partita di calcio con gli amici.

La tenuta sportiva non mente, visto che indossano le maglie delle squadre più blasonate, imbracciano un pallone e calzano i tradizionali scarpini. Per Ancona sono giorni complessi. Una banda di malviventi sta compiendo furti in serie all’interno delle cabine delle fototessere, alla ricerca di denaro. Mykhaylo, Misha per tutti, sta rientrando verso casa con i compagni quando un uomo del posto li vede e inizia ad urlare al ladro. In un lampo, sul posto, si precipitano diverse pattuglie e i tre vengono portati in Commissariato. Per Misha, di lì a poco, inizierà un vero incubo. E solo, lo dirà la giustizia scagionandolo, per essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Una situazione kafkiana. Dal parco con gli amici ai banchi del tribunale. Ed è lì che incontra l’avvocato Costantino Larocca, il suo difensore. Inizia l’iter giudiziario, Misha non può partecipare per ragioni cliniche e intanto il processo dirà che non era colpevole di alcunché. Grato per aver ritrovato la sua libertà, al contempo incupito poiché deve comunicare all’avvocato di non poter pagare. Tornerà nel 2023, pochi giorni fa. "Era una gesto doveroso, ho sempre fatto così nella mia vita. Il legale Larocca è stato decisivo per dimostrare la mia totale innocenza e appena ho potuto sono tornato da lui – racconta Misha al Carlino -. C’è voluto del tempo, un po’ mi vergogno. Ma ci siamo persi di vista e, soprattutto, a causa mia avendo lavorato anche all’estero. Oggi, da padre, sono orgoglioso di aver potuto saldare quel debito nei confronti di un uomo che ha saputo aspettarmi pazientemente". Per l’avvocato Larocca è stato un fulmine a ciel sereno, ma in chiave positiva: "L’ho incontrato qualche mese fa, per caso, e mi ha subito riconosciuto dicendo che presto avrebbe onorato l’impegno. Io neppure ci pensavo, gli avevo detto che non c’erano problemi. Lui ha insistito". E prosegue: "Fino a che, un giorno, non mi ha chiamato per saldare. Purtroppo Misha si era trovato in una situazione stucchevole, dove evidentemente non c’entrava nulla. Siamo contenti di come la giustizia abbia chiarito la sua posizione, riabilitandolo. Ma sono sorpreso dal suo gesto. Spesso quando si tratta di persone straniere, a torto, si pensa che siano poco avvezze al pagamento delle prestazioni professionali di un avvocato. Cosa felicemente smentita, indipendentemente dalla provenienza. Onestà e correttezza sono valori trasversali: qualità soggettive. Che Misha ha eccome".