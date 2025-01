Scambiato per l’amante della fidanzata viene aggredito per due volte: processo

Scambiato per l’amante della sua fidanzata lo colpisce con un piede di porco, prima in testa poi agli arti. Vittima un tunisino di 38 anni, finito in ospedale con un trauma cranico e lesioni alla mano. Il fatto risale al 14 marzo del 2022, in piazza Ugo Bassi. Con l’accusa di lesioni aggravate è finito a processo l’aggressore, un albanese di 29 anni, residente al Piano. A maggio verranno sentiti i primi testimoni, davanti alla giudice Maria Elena Cola. Vittima e aggressore si conoscevano solo di vista. Prima di essere colpito con il piede di porco, mentre si trovava seduto su una panchina dei giardinetti del Piano, il 38enne era stato picchiato anche un anno prima dal marocchino, che lo aveva scambiato per un uomo con cui si vedeva la sua fidanzata. Poi si era accorto dell’errore di persona. Trovandolo sotto casa sua era incappato nello stesso errore.