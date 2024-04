Scappa ai controlli: denunciato per droga

Vede i carabinieri e cerca di scappare piedi nei vicoli del centro: 35enne di origini straniere denunciato.

Ma non è tutto perché sono tre le persone segnalate per detenzione di stupefacenti per uso personale. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 35enne straniero per detenzione di droga.

Nella tarda serata di mercoledì nel cuore del centro storico di Jesi, l’uomo, visti i carabinieri, ha tentato di eludere i controlli percorrendo a piedi i vari vicoli. La circostanza non è sfuggita però ai militari che lo hanno raggiunto e identificato.

Addosso i militari gli hanno trovato quattro dosi di cocaina, del peso complessivo di 7 grammi e la 250 euro, in banconote di piccolo taglio. La sostanza e il denaro sono stati sequestrati. Gli stessi militari, nel corso dei controlli, ulteriormente intensificati in occasione del ponte della festività del 25 aprile hanno segnalato al prefetto di Ancona due 20enni e un 50enne sorpresi con alcuni grammi di hashish detenuti per uso personale.