Scappa all’alt e semina il caos

Era diretto in centro, ma appena ha visto un posto di blocco dei carabinieri ha tirato dritto senza fermarsi all’alt. Inseguimento da film ieri mattina nel quartiere degli Archi. Verso le 10 una vettura ha imboccato contromano via Vasari a tutta velocità, inseguita da una gazzella dei militari del Norm. Lungo via Marconi era in corso un regolare controllo del territorio quando è passato un italiano di 27 anni al volante di una automobile. I carabinieri hanno tirato su la paletta per farlo fermare, ma lui ha accelerato fuggendo via. È stato inseguito, ma ha imboccato contromano via Vasari. Dopo alcuni metri è stato raggiunto e bloccato, in via Mamiani. Il 27enne è stato identificato. Nel fornire i documenti è emerso che non aveva la patente di guida per poter circolare, perché gli era stata revocata per una precedente infrazione. I carabinieri lo hanno multato per guida senza patente e poi hanno proceduto alla confisca del mezzo. L’inseguimento è stato visto da diversi cittadini, che si sono preoccupati per quella vettura che procedeva a tutto gas. Nessuno è rimasto ferito. Imboccare il contromano la via poteva causare incidenti e pericoli per gli altri automobilisti, ma il guidatore è stato fermato in tempo.

m. v.