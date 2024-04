Scappa di casa: paura per una 15enne. Ritrovata dopo giorni da un’amica

Sono stati giorni di paura quelli trascorsi dai familiari di una 15enne, che da qualche giorno si era allontanata da casa. I familiari hanno sospettato che la giovane si trovasse presso qualche amica che avrebbe deciso di raggiungere dopo alcune divergenze con la sua famiglia. Un periodo difficile per l’adolescente che ha pensato di risolvere ogni problema lasciando l’abitazione, ma poco dopo avrebbe cercato il sostegno delle amiche, su cui avrebbe visto un appoggio per andare avanti. Ma sono bastati pochi giorni per capire che le cose diventavano sempre più difficili, anche la semplice routine che la ragazza si trovava ad affrontare quotidianamente. Dall’altra parte, i familiari che in apprensione si sono recati dai carabinieri per chiedere aiuto: il loro obiettivo era quello di rintracciare la figlia il prima possibile. Hanno fornito ai militari tutte le informazioni utili per rintracciare la ragazza che non aveva con se né i documenti e nemmeno il telefono cellulare, quest’ultimo sarebbe stato fondamentale per riuscire ad individuare la sua posizione.

"Sono state messe in campo tutte le forze disponibili, allertando varie pattuglie e, vista la delicatezza della situazione – spiega Felicia Basilicata, capitano della Compagnia dei carabinieri di Senigallia – di concerto con la Prefettura di Ancona, è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse". La giovane è stata trovata fortunatamente la scorsa notte, nell’abitazione di una conoscente ed è stata subito affidata ai genitori. Domenica a prendersi un grande spavento erano stati anche i genitori di un bambino di dieci anni che si era allontanato involontariamente, mentre la coppia stava passeggiando sul lungomare insieme ad alcuni amici. Immediata la chiamata ai carabinieri che si sono subito mobilitati per ritrovare il ragazzino che in pochissimo tempo ha potuto riabbracciare i suoi genitori.