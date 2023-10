Scappano dal ristorante senza pagare il conto da 178 euro: rintracciati e denunciati

Ancona, 16 ottobre 2023 – Si sono seduti a tavola, hanno ordinato e consumato un pasto al ristorante ma al momento di pagare si sono allontanati facendo perdere le loro tracce.

E' successo ad Ancona. I due, italiani di 47 e 48 anni, dopo aver consumato il pasto in un locale del centro cittadino si sono dileguati nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La proprietaria del ristorante li ha seguiti senza perderli di vista e, nel frattempo, ha allertato la Polizia.

Giunti immediatamente sul posto i poliziotti hanno trovato i due seduti su una panchina nei pressi di Piazza Cavour e, dopo averli sottoposti a controllo, li hanno portati in Questura per gli accertamenti del caso. Il totale del conto ammontava a circa 178 euro ma nessuno dei due soggetti era intenzionato a pagare. Perciò, al termine degli accertamenti effettuati, sono stati denunciati per il reato di insolvenza fraudolenta.