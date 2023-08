Scarabicchi, Il "Teatro della poesia"

Si intitola ‘Teatro della poesia’ l’omaggio a Francesco Scarabicchi ospitato questa sera (ore 21.30) al ‘Cortesi’ di Sirolo. Lo scorso anno il grande poeta anconetano ha ottenuto il Premio Enriquez alla memoria per l’opera postuma "La figlia che non piange". La serata unisce il ricordo del suo percorso artistico e il racconto di due poeti che lo hanno personalmente conosciuto e oggi sono tra le maggiori voci della poesia italiana, Silvia Bre (l’ultimo suo libro si intitola "Le campane’, Einaudi 2022) e Stefano Simoncelli (del quale è in uscita da Marcos Y Marcos una corposa auto-antologia, "Stazioni remote"). L’attore Andrea Caimmi interpreterà alcuni testi di Scarabicchi, presentati dal coordinatore della serata, Massimo Raffaeli, direttore scientifico del Centro Studi Francesco Scarabicchi". Interverranno anche tre autori della generazione successiva: Antonio Tricomi, Angelo Vannini e Luca Pizzolitto.