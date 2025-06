Scarichi vietati, auotolavaggio chiuso

Il Corpo della Polizia locale di Jesi, all’esito di un’articolata operazione investigativa, ha posto sotto sequestro preventivo un autolavaggio di Jesi, che insisterebbe nella zona di Gallodoro. Gli accertamenti, effettuati dal settore ambiente del Comando jesino, e portati avanti nella piena sinergia degli altri Enti competenti, avrebbero infatti messo in luce una situazione che ha poi determinato l’immediato intervento delle autorità preposte. Ovvero, secondo quanto si è potuto apprendere, i detergenti utilizzati per il lavaggio delle autovetture sarebbero stati smaltiti direttamente nella rete fognaria pubblica e peraltro senza alcun trattamento intermedio.

Da quanto emerso, inoltre, all’interno della struttura è presente un sistema di depurazione, ma che sarebbe risultato inadeguato. Tanto che le ulteriori analisi tecniche avrebbero confermato la mancanza di dispositivi efficaci per il filtraggio delle acque reflue e, al contempo, non sarebbe emersa alcuna documentazione attestante la conformità dell’impianto alle normative vigenti in materia ambientale. Al titolare dell’autolavaggio è stato contestato il reato ambientale. Motivo per il quale è scattato il sequestro preventivo dell’intera attività. L’autolavaggio era stato posto sequestrato venerdì, dopodiché nei giorni scorsi sarebbero emerse le gravi irregolarità legate alla gestione dei rifiuti. Dalle ulteriori ricostruzioni fatte dagli agenti della Polizia locale di Jesi, sul posto ci sarebbe stato un importante via vai di veicoli e l’autolavaggio avrebbe operato sia con i rulli esterni, sia anche all’interno del capannone. Questo nonostante l’assenza di insegne e autorizzazioni visibili. Quindi si è arrivati al provvedimento degli operatori della Locale, che scaturisce appunto dalle indagini che hanno portato alla luce la vicenda.