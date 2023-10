Scarponi day, in 300 con il "piede a terra" in ricordo dell'aquila di Filottrano

Filottrano, 12 ottobre 2023 – Si è chiusa la seconda edizione dello Scarponi day, la cicloturistica all’insegna dell’inclusività, dedicata a tutti i ciclisti con bici da corsa, mountain bike, Gravel e biciclette a pedalata assistita. Si sono presentati in 300 alla partenza alla francese in piazza Garibaldi a Filottrano per mettere il piede a terra poi a La Castelletta, la Cima Scarponi, onorando la memoria di Michele Scarponi.

Dei partecipanti, accorsi da ogni parte delle Marche e d’Italia (particolarmente rappresentate l’Abruzzo, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, il Piemonte, la Toscana, l’Umbria, il Veneto) ma anche dall’estero (Gran Bretagna, Svizzera), il 10 per cento erano donne.

Il gruppo più numeroso è stato l’Asd Ciclistica Valle Trigno, di San Salvo, Chieti, presenti in 24, seguiti dall’asd Waypoint di Filottrano, Ancona, in 18 e dall’asd Ruota Libera di Moie, Ancona, in 12 partecipanti ma la festa è iniziata prima quando Guido Foddis (Repubblica delle Biciclette e Festival del ciclista Lento) e Alfredo Di Giovampaolo (Rai News 24) hanno accolto sullo stage i ragazzi della “Scuola di ciclismo Michele Scarponi” che hanno letto alcuni passi del libro “Caro Michele” e hanno raccontato il loro grande amore per la bicicletta.

È intervenuto poi Giorgio Farroni, un veterano della Nazionale Italiana di paraciclismo, in maglia azzurra sin da Sidney 2000 e che a Tokyo 2020, la sua quinta Paralimpiade, ha conquistato l’Argento nella Crono T1. Giorgio ha raccontato al pubblico intervenuto diversi aneddoti di vita condivisa con Michele e di aver trovato in lui ispirazione continuando a ricordarlo come un grande amico che porterà sempre nel cuore.

Sono stati toccati anche temi legati alla mobilità e alla sicurezza stradale e la testimonianza di Matteo Dondé, architetto, esperto di pianificazione e progettazione della mobilità ciclistica, moderazione del traffico, zone 30 e riqualificazione delle strade come spazio pubblico, è stata illuminante anche per un piccolo paese qual è Filottrano.

L’esempio che parte da piccole comunità, come il caso di Pontevedra in Spagna, argomento che Matteo ha raccontato e spiegato nei minimi dettagli durante il suo intervento, può aiutare a fare da volano e avere un impatto significativo anche sulle città metropolitane e quelle ad alta densità di traffico. L’ultimo ospite della serata è stato Lorenzo Sacchetto che ha sfidato e continua a sfidare il Parkinson grazie alla bicicletta, il mezzo che gli ha restituito la sicurezza, l’equilibrio e l’opportunità di viaggiare e non ar-rendersi. Lorenzo è stato uno dei 300 partenti della mattina della corsa e ha dimostrato non solo a parole che l’inclusività è una delle caratteristiche e degli effetti fondamentali della bicicletta.