Scarseggiano i pediatri in città, il caso finisce su Striscia la Notizia

In città scarseggiano i pediatri, del caso se ne occupa anche il tg satirico ‘Striscia la Notizia’. Un problema emerso il primo ottobre 2021, a seguito del pensionamento di due pilastri: la dottoressa Maria Barbato e la dottoressa Clarita Costerelli.

Per la prima, che copriva anche una parte dell’hinterland, non è mai stato nominato un sostituto; per la seconda, è stata nominata una sostituta provvisoria. Nel caso dei pazienti della Costarelli il problema era stato rinviato solo allo scorso autunno quando tra i pazienti già in cura e quelli in lista aggiuntiva si è verificata una vera e propria caccia all’assegnazione definitiva, ma in tanti non sono riusciti ad ottenere un posto.

A questo si è aggiunta la nomina a primario dell’unità operativa di Pediatria degli ospedali di Pesaro e Fano del dottor Lorenzo Tartagni che aveva preso il posto del dottor Paolo Simone, deceduto cinque anni fa, a seguito di un incidente in un parapendio.

La carenza di pediatri a Senigallia è stata oggetto di interesse anche per il tg satirico che, durante la puntata di venerdì sera, si è occupato di diversi comuni d’Italia dove mancano i pediatri, tra cui la spiaggia di velluto.