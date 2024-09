Scassellati medaglia di bronzo ai campionati del mondo

Un grande Cristian Scassellati con la Nazionale di pattinaggio corsa al Campionato Mondiale che si sta svolgendo a Montesilvano ( PE) dal 15 al 21 settembre, ha vinto un’immensa Medaglia di bronzo per il portacolori rossoblù Cristian Scassellati e dell’allenatore Patrizio Fattori. "Di rinunce e sacrifici ne abbiamo fatte tante - afferma il suo allenatore sui social -ma arrivare ad una finale del campionato del Mondo e riportarsi a casa una medaglia di bronzo è veramente una storia scritta sul palmarès della nostra società dove ormai sono anni che sto coltivando questo sogno che da oggi è diventato realtà, grazie ad un atleta come Cristian Scassellati che anche se ha volte mi avrà odiato per le imposizioni fatte, ma nella vita non bisogna mai mollare!" "Il momento dei ringraziamenti: il primo va al nostro sindaco Daniela Ghergo che insieme alla sua giunta comunale e all’opposizione ci hanno realizzato l’asfalto per il nostro pattinodromo dove abbiamo preparato al meglio questa sfida, un grazie ai miei collaboratori Monica (massaggiatrice) Mauro( preparatore atletico) Federica ( nutrizionista), un grazie ai nostri Sponsor, ma un ringraziamento particolare lo voglio dedicare alla famiglia di Cristian che ad ogni mia proposta mi hanno appoggiato. Grazie Fabriano.. Un grazie al nostro CT Massi Presti e al suo staff!!!"

