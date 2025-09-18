Scassellati non si ferma più: altra finale iridata nei 100 in corsia

È una giornata carica di emozioni per Patrizio Fattori, allenatore storico e mentore di Cristian Scassellati, che oggi ha conquistato un’altra finale internazionale nel circuito World Skate. Un risultato frutto di talento, lavoro, e soprattutto di quella determinazione che non si misura in secondi o cronometri. Un’altra impresa straordinaria, un’altra medaglia d’oro mondiale: Cristian Scassellati continua a scrivere la storia dello sport internazionale dei pattini a rotelle con il secondo titolo mondiale conquistato in pochi giorni.

Stavolta lo fa nei 100 metri in corsia (strada), dove ha letteralmente infiammato la pista con un tempo incredibile di 10.042, (secondo il belga Beelen Stan 10.079, terzo Amirmahdi Yahaghi 10.102) frutto di potenza, tecnica e nervi d’acciaio. È stata una gara al cardiopalma, tirata fino all’ultimo metro, con avversari agguerritissimi pronti a giocarsi tutto sul filo dei centesimi. Ma quando conta davvero, Scassellati diventa inarrestabile: uno sprint finale da manuale, un’esplosione di forza e determinazione che non ha lasciato scampo a nessuno. I rivali, tra cui il temuto iraniano miglior tempo in qualifica, non hanno potuto fare altro che accontentarsi delle briciole.

Con questo secondo oro iridato, Cristian non è più una promessa: è una certezza. E Fabriano, la sua città, può continuare a sognare con lui. Domani ultimo appuntamento per il campione marchigiano. "Siamo circondati — racconta Patrizio — da persone che ci fanno i complimenti. Questa mattina Cristian aveva tutta la sessione di qualifiche: è partito dagli ottavi, poi i quarti, la semifinale, e infine la finale. C’erano un paio di atleti che ci preoccupavano. Abbiamo lottato fino all’ultimo metro. E Cristian ce l’ha fatta di nuovo".

Angelo Campioni