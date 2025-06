Scatena il caos al Caf. Oltraggio e resistenza: condannato a 10 mesi

Un marocchino di 40 anni è stato condannato dal tribunale di Ancona per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Ha preso dieci mesi di reclusione dal giudice Pietro Renna. Il 14 novembre del 2022 aveva scatenato il caos in un Caf, al Piano. Quella mattina era entrato negli uffici minacciando gli operatori perché voleva a tutti i costi un documento. Gli serviva una dichiarazione di bilancio provvisorio relativo alla partita Iva. L’uomo però non aveva portato nessun documento al Caf in questione. Quando è entrato negli uffici era visibilmente ubriaco e nella borsa che aveva con sé teneva un cartone di vino. Rivolgendosi alle impiegate aveva urlato loro che voleva il documento. "Vi ho pagato, dovete darmelo". A quel delirio era intervenuta anche la responsabile del Caf che aveva chiamato il 112 perché la situazione era diventata pericolosa. Il 40enne diceva di essere un venditore ambulante e di non poter compilare le fatture a mano. Alla fine era arrivata la polizia. Stando alle accuse avrebbe aggredito gli agenti delle Volanti. Spinte, calci per sfuggire al loro controllo. Tutta la scena era avvenuta anche davanti ad un nutrito gruppo di clienti.