Scatena il caos per un controllo

Volevano solo controllarlo ma lui ha fatto resistenza scatenando il caos. È successo ieri mattina, al Piano, poco prima delle 12. Una pattuglia della polizia si trovava in zona quando hanno visto un uomo sospetto, in via Giordano Bruno. Gli agenti si sono avvicinati per controllarlo, per chiedere i documenti, ma l’uomo si sarebbe rifiutato. I poliziotti hanno insistito e lui ha spinto gli agenti più volte cercando di sottrarsi a loro. Il tutto davanti a diverse persone perché l’accaduto è avvenuto vicini al laboratorio analisi, a pochi passi da piazza Ugo Bassi. La polizia è riuscita a bloccare il nigeriano di 31 anni. È stato perquisito per vedere se nascondeva qualcosa ma era pulito.