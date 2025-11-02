Unione Europea: “Più unità”

Unione Europea: "Più unità"
Scatola con feci recapitata a casa di un consigliere comunale di Castelfidardo

Brutta sorpresa per il consigliere comunale fidardense di Pd-Bene in comune Stefano Defendi. La solidarietà della politica, il sindaco Roberto Ascani in primis

Castelfidardo, 2 novembre 2025 - Brutta sorpresa per il consigliere comunale fidardense di Pd-Bene in comune Stefano Defendi. “Ho trovato una scatola di cartone nel porticato interno alla casa dove sono residente con all’interno una coperta e delle abbondanti feci, quasi sicuramente umane, di non lontana produzione - denuncia -. La scatola era all’interno della mia proprietà a circa 5-6 metri dal cancello, che è stato aperto per posare la stessa sopra un carrello, era ben chiusa con lo scotch come se fosse un pacco e la coperta all’interno era piegata con cura come se fosse conservata".

La “sorpresa” era fra le pieghe della coperta come una sorta di “trappola” per sporcare chi l’avesse tirata fuori (almeno questa è l’idea che si è fatto il consigliere). “Oltre alla delusione nell’aver subito questo ignobile ed offensivo gesto, la cosa che principalmente mi preoccupa è che tale atto, data la dinamica, non è uno scherzo di cattivo gusto ma è un gesto rivolto direttamente alla mia persona, considerato che per architettare il tutto c’è stato del lavoro premeditato e l’autore o gli autori hanno corso anche un bel rischio entrando in una proprietà privata per lasciare un pacco".

"Sono molto amareggiato del gesto subito e non riesco a comprendere se lo stesso possa essere maturato in ambito personale, professionale o politico, ma sono qui a “denunciare” via social perché da un lato non riesco veramente a capire le motivazioni che possono spingere qualcuno a pensare e realizzare una cosa così disgustosa, dall’altro lato per dire che ho sempre dimostrato disponibilità al dialogo e se qualcuno avesse qualcosa da dirmi sarò ben disposto ad ascoltarlo in maniera civile e con le modalità dovute, come ho sempre fatto”.

A lui la solidarietà di tutta la politica, in primis del sindaco Roberto Ascani.

