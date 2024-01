Scatta il piano freddo: aiuti ai senza dimora

Piano freddo, dall’Ambito territoriale sociale 12 un contributo di 10.800 euro. Fondi, questi, che serviranno anche per ospitare in albergo le persone senza dimora che, per insufficienza di posti, non potranno essere accolte in rifugio alla parrocchia di San Marcellino o alla Tenda di Abramo.

Lo ha decretato l’Ats 12 nel programma di accoglienza rivolto a chi è costretto a vivere in strada, nelle serate più gelide, e che invece potrà trovare ristoro nelle strutture della zona. Le risorse, al contempo, serviranno a sostenere l’infaticabile attività delle associazioni di volontariato del territorio, compresa l’Unità di Strada, che si impegnano nella lotta alla povertà estrema e all’esclusione sociale. La collaborazione tra i Comuni dell’Ambito (Falconara, il capofila, Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Monte San Vito, Montemarciano e Polverigi) era stata formalizzata con un protocollo d’intesa rinnovato per l’anno in corso.

Anche sulla base delle statistiche del 2023, quando furono accolte nelle strutture alberghiere venti persone senza dimora, è stato stilato un piano che sarà sostenuto in parte con i fondi dell’Ats 12. I contributi saranno utilizzati appunto per l’ospitalità in albergo che è la voce più consistente, ma anche per le spese di pulizia e lavanderia e per le utenze del rifugio di via Friuli, a Falconara, che aprirà domani dalle 17.30 per affrontare il periodo più freddo dell’anno e accoglierà un minimo di otto persone. Parte dei contributi saranno infine destinati a sostenere l’attività della Tenda di Abramo. "Il progetto dell’Ats 12 per il Piano freddo rappresenta un segno di vicinanza corale dei Comuni a tutte quelle persone in situazione di povertà estrema che gravitano sul territorio, in particolare nelle zone costiere", si legge nella nota diramata ieri dal Castello.