Scatta il "piano freddo": pronti sette posti letto

Sarà attivo da domani e per almeno tre settimane (con possibile proroga di sette giorni in più) il Piano freddo diffuso, predisposto dalle associazioni di volontariato falconaresi e destinato alle persone sprovviste di una soluzione abitativa stabile. Come negli inverni passati, presso i locali dell’ex parrocchia di via Friuli, saranno accolte fino a sette persone (cinque in più rispetto all’anno scorso), ma sempre con le dovute attenzioni sanitarie per scongiurare – soprattutto – i contagi da Covid.

Alla redazione del Piano hanno partecipato attivamente la Tenda di Abramo, l’Unità di Strada Falconara-RiBò, i gruppi 1, 2 e 3 Falconara e 6 Ancona degli Agesci, il Masci, l’Azione Cattolica Falconara e le parrocchie del Rosario e di San Giuseppe. Proprio quest’ultima, ha messo a disposizione nuovamente il primo piano della struttura di via Friuli, che accoglierà al caldo chi, altrimenti, sarebbe costretto a trascorrere la notte al gelo.

"In continuità con gli anni precedenti – fa sapere la Tenda di Abramo, tra le associazioni capofila di questo nobile progetto - anche quest’anno si cercherà di predisporre un Piano freddo diffuso allestendo le accoglienze in più punti ed in coordinamento con le altre realtà della provincia (il coordinamento sarà curato dalla nostra operatrice Chiara). La parrocchia San Giuseppe ha confermato la disponibilità dei locali di via Friuli e la gestione delle accoglienze sarà sempre tramite l’impegno dei volontari interessati".

Accoglienze, al plurale. Perché oltre ai locali di via Friuli, le associazioni falconaresi stanno già garantendo – d’intesa con il Comune e l’Ambito territoriale sociale 12 – una sistemazione sicura negli hotel della zona a tre persone senza dimora. Intanto in via Friuli sono stati completati gli allestimenti e così, da domani, le prime sette persone saranno "abbracciate" dagli encomiabili volontari che assicureranno loro delle notti al caldo.