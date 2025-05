Scatta il primo "Motor Festival": spazio a fuoristrada e divertimento

Su iniziativa dell’associazione sportiva Conero Garage in collaborazione con il Comune e la Federazione Italiana Fuoristrada, si apre oggi al Bike park di via Pigini in zona Cerretano di Castelfidardo la prima edizione del Motor Festival.

Un evento aperto a tutti gli appassionati di fuoristrada, e non, che propone adrenaliniche esperienze tra motori, musica e food truck di prodotti tipici marchigiani, argentini, fritture, hamburger senza trascurare menù vegani.

Verranno allestiti percorsi off-road e suv, tracciati per minicross e moto trial per gli amanti delle due ruote, tuning ed esposizioni statiche, ma anche un’area giochi dedicata ai bambini e all’intrattenimento dell’intera famiglia. A tema le tre serate, ad ingresso gratuito e aperte a tutti.

Oggi apertura alle 18 e fino a tarda notte trash party con La Regina, domani e domenica operativi fin dalle 11 per poi chiudere rispettivamente con il dj set anni Novanta e Duemila con dj Gagliardini & Walter Massa voice da Radio Studio Più e i ritmi house e commerciale di David B. dj & Augusto The Voice.

Una kermesse che nelle intenzioni degli organizzatori offre la possibilità di condividere, supportare e generare inclusività in uno spazio dove passione e divertimento sono per tutti: parte del ricavato verrà infatti devoluto all’Anffas. Conero e saranno presenti anche i ragazzi della Ragnatela, cooperativa sociale onlus. Info sui social di "Conero Garage".