Scatta il valzer dei presidi C’è chi resta e c’è chi va

Anno nuovo, valzer nuovo: cambiano ancora i dirigenti della provincia di Ancona. A renderlo noto, con una nota diffusa ieri, è l’ufficio scolastico regionale delle Marche. Il ministero dell’istruzione e del merito, nell’ultima delibera, ha deciso per 229 posizionamenti nelle Marche, tra conferme e nuove nomine. Ad Ancona, tutto sommato, confermate le principali dirigenze dei licei cittadini: Alessandra Rucci resta allo scientifico Galileo Galilei e Maria Alessandra Bertini, che aveva preso il suo posto, è stata confermata. Tutto invariato per il Rinaldini. All’istituto comprensivo Ancona Nord c’è Lorella Cionchetti, il cui incarico scadrà il 31 agosto 2025. Incarico in corso anche per Raffaella Mazzocchi, dell’istituto comprensivo Scocchera, mentre all’istituto comprensivo Novelli Natalucci confermata Lucia Cipolla, il cui mandato scadrà nel 2026. Al Cittadella Margherita Hack la dirigente è Marta Marchetti e la prof Silvia Del Monte dirigerà l’istituto comprensivo Grazie-Tavernelle. Alle Pinocchio-Montesicuro farà ingresso dall’Emilia Romagna Ruggero Micioni (l’incarico nominale era stato conferito fino al 2025 a Silvia Virginia Moretti). Dalla Lombardia, nuovo ingresso all’istituto Posatora-Piano-Archi, dove ci sarà Rosa Marincola, il cui incarico scadrà il 31 agosto 2026. Nella stesso giorno scadrà anche il mandato di Nora Ruggeri, che guiderà l’Istituto comprensivo Quartieri nuovi e rientrerà da un’assegnazione temporanea in Abruzzo. Resta al Podesti-Calzecchi-Onesti Saula Rosati, così come Betini al Savoia Benincasa. Una conferma il nuovo incarico di Francesco Savore, preside del Vanvitelli Stracca Angelini. Al Volterra Elia di Torrette resta anche Rosa Martino fino al 2025. Anche la collega del Rinaldini, come dicevamo, è stata confermata: Angelica Baione, infatti, resterà al liceo classico di Ancona. Il mandato di Alessandra Rucci, al Galilei da ormai diversi anni dopo aver guidato per molto tempo il Ssavoia Benincasa di via Marini, scadrà il 31 agosto 2024. Un anno dopo, invece, scadrà l’incarico di Luca Serafini che quindi resta all’Edgardo Mannucci di via Buonarroti. Giovanni Sergi, dal Piemonte, andrà al Mazzini di Castelfidardo. Idem per Caterina Vespoli (anche lei dal Piemonte) che però andrà a Corinaldo. Stefania Venturi dirigerà l’istituto Aldo Moro di Fabriano, mentre al Marco Polo troveremo Giosuè Rosini. Confermata Signorini al Cambi di Falconara e confermato Fabrizi al Federico II di Jesi. Dal Piemonte, arriva pure Linda Rosa Marcovecchio, alla guida del Carlo Urbani, mentre Cristina Basconi sarà preside dell’istituto Montemarciano Monte San Vito e Simone Ceresoni va al Bettino Padovano di Senigallia.