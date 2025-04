Scatta la caccia alle uova di Pasqua dalle 11 alle 16

È in programma anche oggi, dalle 11 alle 16, la ‘Caccia alle uova’ di Pasqua al Parco Zoo Falconara. Per prendere parte al gioco (max 18 a turno), è obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale del giardino zoologico marchigiano. Un appuntamento speciale dedicato ai bambini a partire dai cinque anni accompagnati da un adulto. I partecipanti, suddivisi in squadre, dovranno esplorare un’area del Parco alla ricerca delle coloratissime uova di cartone, ognuna contenente indizi sui pasti degli animali ospiti. I giocatori, inoltre, avranno l’opportunità di creare arricchimenti a tema per poi assistere al momento della somministrazione del cibo, proprio come veri keeper dello zoo. L’evento avrà un costo aggiuntivo di cinque euro a bambino, somma che sarà interamente devoluta a favore di progetti di ricerca e conservazione in collaborazione con l’Okapi Conservation Project (Repubblica Democratica del Congo).