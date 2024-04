Scatta la manutenzione delle "strade bianche"

A Osimo è in corso la manutenzione delle cosiddette strade bianche, un impegno dell’amministrazione comunale rivolto alle strade secondarie del territorio. Le vie Capanne, Santa Paolina, Mucciolina, Montecerno, traversa di via San Valentino, delle vie Montegalluccio, Abbadia, Fontanelle di Abbadia e San Giovanni sono quelle interessate. "Osimo conta 270 chilometri di strade. Il Comune ogni anno ha elaborato un Piano asfalti per sistemare e asfaltare quelle più ammalorate. A breve partirà anche il maxi appalto per le asfaltature da un milione di euro", dice il sindaco Pugnaloni. I lavori si concentreranno su diverse arterie anche ad alta percorrenza.