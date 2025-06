Scatta la nuova sosta a pagamento

Nuova sosta a pagamento, si inizia da Palombina. Partirà una sperimentazione, per quattro mesi, da giugno a settembre, con un centinaio di stalli a strisce blu che dovrebbero favorire i residenti alla ricerca del posto soprattutto nella stagione estiva, quando la fascia costiera e i quartieri che ricadono nella sua vicinanza devono fare i conti con chi va al mare e lascia parcheggiata la propria automobile tutto il giorno e a volte anche tutta la notte. La tariffa sarà 0.60 centesimi all’ora con 5 euro per l’intera giornata, come avviene per la confinante Falconara.