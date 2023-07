Scatta la pace fiscale Cancellate cartelle per mezzo milione "Soldi irrecuperabili"

di Pierfrancesco Curzi

ANCONA

Il governo Meloni annuncia la cosiddetta ‘Pace fiscale’ per somme non corrisposte fino a 30mila euro e, nel suo piccolo, la giunta Silvetti si appresta a varare la rottamazione di multe e tasse comunali non pagate. La soglia degli importi che presto potrebbero essere stralciati è di molto inferiore a quanto disposto dall’esecutivo nazionale; siamo sotto i mille euro per ogni pratica non iscritta a ruolo con ingiunzioni di pagamento accumulate tra il 2000 e il 2015.

L’amministrazione rinuncerà definitivamente a richiedere indietro i pagamenti da parte dei morosi, una somma complessiva che sfiora i 500mila euro, per la precisione 468mila euro distribuiti in 1.340 cartelle esattoriali pronte al macero.

Quello che la maggioranza di centrodestra si prepara a deliberare in consiglio la prossima settimana è il primo, vero atto di deliberazione proposto dalla giunta: "Si tratta chiaramente di un atto politico che vogliamo rivendicare – spiega l’estensore e il responsabile della delibera, Giovanni Zinni, assessore al Bilancio –. Ha ragione quando sostiene che si tratta del primo provvedimento di nostra fattura visto che i pochi precedenti erano atti dovuti, tra cui alcuni debiti fuori bilancio pendenti. Con questa scelta di campo iniziamo a dare una direzione al nostro operato. Quei soldi non sarebbero mai stati recuperati dall’amministrazione e per questo abbiamo deciso di chiedere questa pace fiscale, o come preferisce chiamarla, nei confronti di cittadini anconetani che non hanno potuto rispettare determinati pagamenti".

Il provvedimento somiglia a un vero e proprio condono verso chi non è stato in grado o non ha scientemente voluto restituire somme abbastanza basse, tutte sotto i mille euro, dopo non aver rispetto le regole. Uno schiaffo per la stragrande maggioranza degli anconetani che invece multe e tasse le hanno sempre pagate. Nel computo delle cartelle esattoriali comunali in questione, infatti, si trovano multe per il mancato rispetto del codice della strada, sanzioni per chi viaggiava senza biglietto o titolo di viaggio in genere a bordo degli autobus, mancato rispetto del pagamento della Tari o di altre tasse comunali. Con un colpo di spugna il governo Silvetti decide di tendere la mano agli irregolari, sperando di convincere gli evasori a comportarsi meglio in futuro. La vecchia giunta, pur sapendo che quei soldi difficilmente li avrebbe recuperati, ha preferito non applicare il provvedimento di pace fiscale durante gli anni del proprio mandato.

Il documento dovrebbe essere discusso in occasione della prossima seduta del consiglio comunale, in programma lunedì pomeriggio, dopo il solito passaggio in commissione. Al momento, vista la compattezza della maggioranza consiliare, la delibera dovrebbe essere approvata con estrema facilità dal centrodestra.