Scatta la pulizia delle caditoie: sono 10mila quelle interessate

E’ partita la pulizia di tutte le caditoie cittadine, quasi 10mila. "In accordo con Astea, che ringraziamo per aver anticipato questo intervento di qualche settimana, si è data precedenza alla zona di Osimo Stazione, la più sensibile agli allagamenti. Si proseguirà – dicono dal Comune – in questi giorni ad Abbadia e in centro storico, poi San Biagio, Campocavallo, Padiglione, Passatempo, Casenuove, zone periferiche di Osimo e San Sabino. Entro metà novembre tutti i quartieri saranno interessati". Gli assessori all’Ambiente Tommaso Spilli e alle Attività produttive Jacopo Celentano hanno svolto un sopralluogo con Astea per verificare il normale avvio di questa manutenzione. La pulizia non è fondamentale solo per liberare le caditoie e consentire un regolare deflusso delle acque in caso di pioggia, ma anche per poter applicare poi il larvicida in maniera funzionale. Nelle prossime settimane infatti si procederà a inserire un prodotto specifico nell’ambito del servizio di disinfestazione. Nel frattempo, la disinfestazione avvierà il suo terzo tour cittadino nei prossimi giorni. Da oggi a venerdì interesserà tutti i parchi e le aree verdi pubbliche di Osimo partendo da Campocavallo. La prossima settimana la ditta svolgerà un secondo giro per la disinfestazione in tutti i cortili e i giardini delle scuole osimane, con interventi che saranno sempre notturni, dalla mezzanotte alle 6 e senza bisogno di particolari precauzioni da parte dei cittadini. La ditta ha infatti assicurato il Comune che il prodotto utilizzato è certificato per le aree aperte al pubblico e che non ci sono prescrizioni.