Scatta la rimozione di un mega serbatoio

All’ex Squadra Rialzo al via giovedì le operazioni di rimozione dal sottosuolo "di un serbatoio probabilmente adibito al contenimento di idrocarburi o lubrificanti a servizio delle officine che furono in attività fino agli anni ‘90". La segnalazione è dell’ex consigliere di Cittadini in Comune, Loris Calcina. "Si ricorda che tutta l’area e gli stessi locali interni sono oggetto di caratterizzazione, messa in sicurezza e futura bonifica seguite all’interno delle Conferenze dei Servizi convocate periodicamente da Ministero dell’Ambiente", alle quali prendono parte vari Enti. Calcina si domanda se "il serbatoio rimosso sia stato considerato una o la fonte della contaminazione in loco che, per quanto riguarda l’acqua di falda", comprende "ferro, manganese, tetracloroetilene e idrocarburi totali", riportando un rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta del 21 giugno 2017. L’inquinamento dell’area emerse nel 2000 a seguito di un esposto del comitato di quartiere di Villanova.