Scatta la "rivoluzione" del mercato del lunedì

Dal Comune l’hanno definita una "mini rivoluzione". Quella che interesserà il mercato del lunedì in centro che, sulla scia delle modifiche di quello del giovedì, sarà progressivamente riorganizzato secondo l’assetto stabilito tra settembre 2024 e maggio 2025.

"L’obiettivo è valorizzare l’offerta commerciale e allo stesso tempo venire incontro alle esigenze quotidiane della comunità, rendendo l’esperienza più semplice e confortevole per tutti", sintetizza l’assessore al Commercio Ilenia Orologio.

Le novità sostanziali riguardano il settore alimentare. Da lunedì, infatti, gli ambulanti che finora sono stati dislocati in piazza Catalani saranno spostati in piazza Fratelli Bandiera e nel tratto dell’isola pedonale tra via Cairoli e via IV Novembre.

In tale area saranno disponibili cinque stalli, di cui quattro per i titolari di posteggio e uno per i venditori che si presentano il giorno stesso.

Se gli ambulanti occasionali dovessero essere più di uno, potrebbero trovare spazio anche all’interno degli spazi del mercato coperto. Con questa modifica, inoltre, verranno liberati piazza Catalani e il tratto antistante di via Bixio, compreso tra via Roma e via Stamura: da lunedì si potrà circolare e parcheggiare in queste strade dell’area nord, anche nei giorni di mercato.

Gli ambulanti del settore alimentare del mercato del giovedì avevano già traslocato in piazza Mazzini nel 2021.

"Lo spostamento del mercato alimentare al centro dell’area mercatale è una scelta strategica che ci permette di rendere gli spazi più ordinati e funzionali – sostiene l’assessore Orologio –. In questo modo garantiamo un numero maggiore di posti auto, miglioriamo l’accessibilità e rendiamo più agevole per i cittadini raggiungere rapidamente il mercato alimentare".

Le prossime modifiche, sempre progressive, procederanno di pari passo con la tracciatura della nuova segnaletica orizzontale e tenderanno a concentrare ulteriormente lo spazio occupato dagli ambulanti, che a questo punto sarà circoscritto nel tratto di via Bixio compreso tra via Corridoni e via Trento.

Il nuovo assetto del mercato settimanale del lunedì era stato deliberato dopo un confronto dell’amministrazione comunale con gli operatori di categoria, per recepire le loro esigenze e anche per venire incontro ai residenti, soggetti a limitazioni per la necessità di parcheggiare in altre zone nei giorni di mercato.

Concentrare l’area di mercato può contribuire ad alleviare i disagi a chi vive in centro. Da tempo gli ambulanti alimentari, invece, chiedevano di essere spostati da piazza Catalani, zona nord del centro, in una zona facilmente raggiungibile dai frequentatori.