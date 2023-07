Scatta lo sciopero alla Cab Plus di Monsano

"Prendiamo stipendi di 1.200 -1.300 euro l’anno per un lavoro pesante che tuttavia non ci consente di arrivare a fine mese. Abbiamo chiesto soltanto dei buoni pasto per far fronte al costo sempre più elevato della vita ma ci hanno risposto di no. Sciopereremo fino a che non ci saranno risposte adeguate". A parlare sono alcuni dei 180 dipendenti della Cab plus di Monsano (gruppo Tiberina), azienda che realizza lavori di carpenteria per aziende come Cnh industrial e Toyota solo per citarne alcune. Tra i dipendenti c’è anche l’ex consigliere comunale straniero aggiunto Kazi Fokhrul Islam che spiega: "Ho un mutuo e una famiglia da mantenere – spiega -. Sono qui dal 2014 e con i miei poco più di 1.400 euro al mese e soprattutto i rincari che non sembrano volersi arrestare è difficile arrivare a fine mese. Un mio parente che è entrato da poco ne percepisce poco più di 1.200. Un altro ha un mutuo a tasso variabile e non sa proprio come pagarlo. Chiediamo soltanto dei rimborsi mensili come i buoni pasto visto che dobbiamo portarcelo da casa". Al tavolo con l’azienda Fim Cisl e Fiom Cgil avevano ottenuto 200 euro una tantum di rimborso carburante come consente il relativo decreto legge. Ma se i circa 120 operai di Jesi hanno accettato i 180 di Monsano hanno detto no. "Il 5 luglio – spiega Luigi Imperiale della segreteria Fim Cils Marche - si è svolto un incontro con l’azienda dove, come sindacati, avevamo l’esplicito mandato da parte dei lavoratori di discutere della mensa aziendale o in alternativa di un buono pasto giornaliero e l’adeguamento dei livelli in funzione delle mansioni svolte e di trovare soluzioni alternative per dare respiro alle buste paga dei lavoratori mediante anche lo strumento welfare che oggi le norme consentono di utilizzare in forme più estese. In assemblea mercoledì i lavoratori hanno deciso per l’apertura dello stato di agitazione che si articolerà con diversi scioperi. I lavoratori ritengono insufficienti e non adeguate le proposte emerse durante l’incontro del sindacato con l’azienda e in particolare rigettano l’erogazione di 200 euro di bonus carburante, punto di mediazione che si era raggiunto in quell’incontro". Già partito lo sciopero degli straordinari mentre lunedì i dipendenti dello stabilimento di Monsano incroceranno le braccia per otto ore e saranno in assemblea davanti ai cancelli. "Sciopereremo ad oltranza fino a che non ci saranno risposte da parte dell’azienda, non un contentino una tantum di 200 euro" spiegano amareggiati ma combattivi gli operai.