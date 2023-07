Scatta un nuovo divieto di balneazione

Appare sempre terribilmente puntuale, la pioggia. Nelle ultime settimane, maltempo e precipitazioni tra giovedì e venerdì, e di conseguenza l’apertura degli scolmatori che fa scattare l’inevitabile stop ai tuffi in prossimità o durante il fine settimana. Ieri è accaduto di nuovo e, dall’avvio della stagione balneare, siamo già arrivati (almeno) all’ottavo divieto di balneazione. "A seguito della comunicazione di Viva Servizi giunta in data giovedì 6 giugno 2023 (ieri) relativa all’attivazione degli scolmatori a mare – si legge nella ‘liturgica’ nota emessa dalla società di gestione dell’impianto fognario -, a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica, ai sensi dell’ordinanza sindacale 33 del 2023 è temporaneamente vietata la balneazione su tutto il litorale sud (dalla raffineria Api fino al confine con il comune di Ancona), fino a nuova comunicazione". Come di consueto, la mappa interattiva con lo stato aggiornato delle acque di balneazione è consultabile nel sito del Comune. Ma se la matematica non è un’opinione, e gli ultimi divieti sono stati rimossi dopo tre o quattro giorni dalla pioggia, domani e dopo domani difficilmente si riuscirà a fare il bagno, ammesso che vi siano condizioni idonee per raggiungere la spiaggia. Con tutti gli inevitabili disagi del caso per bagnanti, turisti e operatori balneari.