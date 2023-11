Scattano gli allarmi: l’aereo torna indietro

Minuti di paura ieri sera a bordo di un aereo appena decollato dalla pista dell’aeroporto "Raffaello Sanzio". Il velivolo, appena decollato ha chiesto di poter riatterrare subito per una presunta avaria elettrica. E’ stata attivata la procedura di emergenza e per i quindici passeggeri a bordo sono stati attimi di paura. Come prevede la procedura, era scattato il Piano di emergenza aeroportuale con coinvolgimento delle istituzioni interessate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco come previsto dalla procedura del Piano secondo cui, oltre alle squadre aeroportuali, intervengono in questi casi in supporto quelle del comando di Ancona. Il rientro del velivolo, comunque, è avvenuto in sicurezza. Seguiranno le verifiche e i controlli del caso in relazione all’allarme scattato.

Da chiarire le cause della presunta avaria che ha costretto l’equipaggio a prendere la drastica decisione. Nessuna conseguenza per passeggeri, equipaggio e piloti.