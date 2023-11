Scattano interventi alla rete fognaria. Chiuso un tratto di via dei Merciai

Lavori di rifacimento della rete fognaria: modifiche alla viabilità in via dei Merciai, a Jesi. "L’avanzamento del cantiere – spiegano dal Comune – obbliga a una sostanziale modifica della viabilità nella zona. Da domani (oggi, ndr) sarà completamente chiuso al traffico veicolare e ai pedoni il tratto di via dei Merciai tra le vie Mugnai e Telari. Per garantire la circolazione è stato disposto il doppio senso di marcia nel tratto di via dei Merciai, dall’incrocio con via Telari fino all’incrocio con via San Giuseppe".