Scatti per le donne. Nel ricordo di Marisa

Da ieri all’Ospedale di Senigallia, sono in mostra alcuni scatti fotografici che omaggiano tutte le dipendenti dell’Ast Ancona: immagini di ‘Donne che si prendono cura’… Si tratta di ostetriche, dottoresse, infermiere, operatrici socio sanitarie, tecniche dei vari servizi, psicologhe, ausiliarie, amministrative, che tutte svolgono con senso di responsabilità, spirito di appartenenza e professionalità le proprie mansioni. "Vogliamo dedicare questa giornata a tutte le colleghe – spiegano dalla direzione sanitaria - per dare forma a questo ringraziamento abbiamo pensato di cogliere con la macchina fotografica qualche momento della loro giornata ed immortalarlo nelle pareti della Direzione dell’Ospedale di Senigallia, sopra il Cup. In particolare si è voluto simbolicamente riproporre un momento gioioso della Breast Unit della Ast di Ancona, l’équipe di professioniste della Senologia, che dedicano le loro giornate all’attività diagnostica, terapeutica e di prevenzione per sconfiggere una delle malattie più diffuse nella donna, il tumore al seno". Numerose le iniziative di prevenzione proposte dall’Ast nella giornata della Festa della Donna. Sulla spiaggia di velluto è un programma articolato quello presentato per il mese della donna: letture, presentazioni di libri, laboratori, convegni, testimonieranno il valore della parità nel percorso di crescita delle nostre comunità. Il Comune promuove un seminario dedicato all’educazione di genere contro la violenza sulle Donne e contro ogni forma di violenza, una mattinata per le scuole, a cura di professionisti , incentrata sulla conoscenza del diritto e dell’etica. Il prossimo appuntamento è sabato al Foro Annonario con il Convegno ‘Minori e Disabilità’. "L’8 marzo ha quest’anno un significato particolare: è la prima Giornata Internazionale delle Donne senza Marisa Cinciari Rodano, che abbiamo salutato con gratitudine e commozione lo scorso dicembre – scrive l’ex sindaco Maurizio Mangialardi –. Fu proprio lei, 78 anni fa, a scegliere questo fiore come simbolo di lotta ed emancipazione".