"Scegliamo insieme un luogo simbolo"

l"Tutte le frazioni della città esprimono gli stessi bisogni: maggiore cura e decoro, più vivacità e servizi di prossimità, collegamento con il centro. In questo quadro esse rientrano appieno in quel piano straordinario del decoro di cui ho già parlato nel corso di questa campagna elettorale. Le frazioni non sono luoghi a sé, ma parte integrante di Ancona, quindi risorse e riorganizzazione del sistema delle manutenzioni riguarderanno anch’esse. Voglio poi individuare, con l’aiuto dei residenti, un luogo da riqualificare eo attrezzare che possa diventare il fulcro della vita di ogni frazione, centro di relazioni. Mi spiego con l’esempio della piazzetta della Palombare. Quell’operazione ha consentito al quartiere da tempo in difficoltà di riconoscersi e di costruire proprie consuetudini. Questo ha generato effetti positivi a catena: sulla vita delle famiglie residenti, sulle attività commerciali, sul mercato immobiliare, con le ultime case vuote da anni, vendute. Vorrei guidare un’operazione del genere in ogni quartiere periferico ed in ogni frazione, perché è veramente la scintilla che può far ripartire tutto. Sui collegamenti con la città penso ovviamente al trasporto pubblico, che è costoso per l’amministrazione e risulta poco efficace per il cittadino. In questo settore va implementata la modalità di trasporto pubblico a chiamata anche utilizzando ad esempio la tecnologia attraverso le app. È un cambiamento nell’organizzazione del sistema ed anche nelle abitudini delle persone, ma sono certa renderà il servizio più efficiente ed efficace".