"Scegliete la tradizione: frescarelli e il polpo"

Per il pranzo di Pasqua lo chef Paolo Gioacchini del ristorante "La Torre" a Numana ha messo a punto un menu delizioso e ha pronti diversi consigli per chi resta a casa e dovrà fare da sè. Piatti che richiamano la tradizione marchigiana ma con un tocco di originalità che solo mani sapienti come le sue riescono a mettere in pratica. Chi resta a casa però puo’ prendere spunto e rimodellare quanto creato dallo chef. Nella sua cucina a far da padrone è sempre, o quasi, il pesce. "Quest’anno proponiamo tacos di seppie fresche arrostite con le nostre fave in guacamole e poi capesante arrostite con fonduta di parmigiano, asparagi coltivati e selvatici con guanciale croccante – dice Gioacchini –. Non mancano lasagne con ’ricacci’ dell’orto invernale e besciamella di cavolfiore bianco, mezze maniche di ricciola in porchetta, capperi, uvetta e pistacchi di Bronte. Per secondo ho scelto carne, coscio d’agnello cotto piano piano con erbe del monte e giardiniera di verdure, e pesce, rana pescatrice con carciofi". In molti non hanno mancato di scegliere la Torre per passare la domenica di festa in compagnia degustando piatti di certo sofisticati ma che lo chef invita a proporre anche a casa partendo dai punti fermi della tradizione, come appunto la pizza pasquale, i frescarelli o un buon polpo.

