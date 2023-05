"Scelgo il Guasco, luogo identitario"

"I monumenti ianze del passato e non credo ci sia nulla da cancellare, perché dalla storia c’è sempre da imparare. La parola monumento indica anche un luogo naturale di valore estetico e in questo senso credo che il Guasco con la Cattedrale sulla sommità sia luogo identitario per eccellenza, non solo per gli anconetani ma anche per tutti coloro che arrivano in città. I monumenti simbolo sono già stati individuati dagli anconetani e dalla storia, e non ha senso ridefinirli. Monumenti dall’alto valore simbolico come San Ciriaco o la Mole che versano in cattive condizioni, potrebbero essere valorizzati sistemandone l’accesso e la relativa viabilità, migliorandone la manutenzione, garantendo l’accessibilità a tutti anche attraverso la rimozione delle barriere architettoniche, prevedendo collegamenti più adeguati ed organizzando con regolarità eventi significativi su di loro. Non va dimenticato tra i monumenti simbolo l’arco di Traiano, che rischia di essere sottratto ai cittadini dalle modifiche in progetto dell’area portuale. Altri "monumenti" rappresentativi della nostra storia, come l’anfiteatro, il campo degli ebrei, i 16 forti andrebbero recuperati e restituiti alla cittadinanza, inseriti in itinerari storicoturistici, usati per eventi a tema o per attività scolastiche. La cultura, in particolare quella di Ancona, è una delle nostre priorità programmatiche, l’obiettivo è quello di ricostruire una comunità, un tessuto sociale, che si identifichi anche attraverso la storia e l’arte della città dorica".