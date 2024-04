Scelta da Mattarella. Ecco Irene, nove anni:. Alfiere della Repubblica: "Esempio di accoglienza"

Ha solo nove anni e presto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le conferirà uno degli attestati d’onore di "Alfiere della Repubblica". E’ la seconda più giovane, lei, nata nel 2014. Irene Marabini abita a Loreto con la sua famiglia. Senza saperlo ha compiuto gesti davvero encomiabili a favore di una persona più sfortunata, fuggita dalla guerra. Ha dato una mano ad un amico mossa da una grande spirito, innato, verso chi soffre davvero. "Per lo spirito di accoglienza e la spontaneità dei gesti con cui ha aiutato un coetaneo ucraino in fuga dalla guerra ad ambientarsi nel nostro Paese", è la motivazione dell’attestato.

Irene è una bambina che ha accolto con grande amicizia e generosità un nuovo compagno di classe ucraino, fuggito dalla guerra e ospite, assieme alla mamma, al centro accoglienza temporanea di Loreto. Hanno la stessa età e sono finiti nella stessa classe, la quarta della scuola primaria "Marconi" dell’istituto comprensivo "Solari". "Ho aiutato Misha perché non capiva bene la lingua ed ero triste quando pensavo che era dovuto andare via dal suo Paese", ci racconta Irene, emozionata, affidando il suo grande pensiero a poche parole.

La bambina fin dal primo giorno si è attivata in modo spontaneo per far sentire la sua vicinanza al nuovo arrivato, un bimbo solo, spesso colto da momenti di tristezza e smarrimento per quello che aveva dovuto passare, strappato alla sua Terra. Ha cercato di aiutarlo, di proteggerlo quando ne ha avvertito la necessità, ha condiviso la sua merenda con lui, l’ha coinvolto nella socialità e nella ricreazione, invitandolo anche a casa sua per giocare. Con amore e dedizione ha realizzato biglietti di incoraggiamento in lingua ucraina. "Fin da quando è arrivato in classe ha voluto dargli una mano – racconta la mamma Marta Rossi accanto al papà Edoardo – Era solo, con la mamma, il papà è stato arruolato ed è rimasto là. La mia Irene aveva seguito le vicende belliche alla tv e ha voluto da subito seguirlo. Gli ha voluto comprare libri in lingua ucraina e italiana e ha lavorato ogni giorno con piccoli gesti per favorire la sua integrazione. Il piccolo non aveva mediatori".

Lunedì 13 maggio Irene Marabini sarà a Roma, al Quirinale, per la consegna in calendario alle 11.30. La famiglia sarà con lei. I casi scelti dal Presidente non costituiscono esempi di azioni rare ma sono rappresentativi di comportamenti diffusi, di solidarietà spontanea: azioni e sentimenti da incoraggiare per diffondere tra i giovani quei valori che possono consentire loro di farsi costruttori di un futuro sostenibile, adulti consapevoli dell’importanza della solidarietà in un mondo attraversato da conflitti, cambiamenti climatici, crisi ambientali. L’Attestato è conferito in un numero massimo di 30 ogni anno su proposta del Segretario Generale sentita l’apposita Commissione valutativa.

I premiati si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Il presidente Mattarella ha inoltre assegnato tre targhe per azioni collettive di giovani e giovanissimi che hanno espresso con grande forza i valori della solidarietà.