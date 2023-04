"Scelte radicali, dal porto al verde"

"L’inquinamento in questa città è una questione seria. Il Pia redatto dal professore Bonifazi e dal suo staff ha descritto un quadro a dir poco preoccupante: a causa dell’inquinamento da polveri sottili (i cui valori sono tutti in media sopra ai limiti di sicurezza previsti dall’Oms) ogni anno si stimano 110 morti premature per patologie cardiovascolari e respiratorie (550 decessi nel periodo 2013 – 2019).

È evidente che, a fronte di un quadro del genere, pensare di continuare a monitorare la qualità dell’aria con due sole centraline, di cui una sola "di fondo" posizionata nel verde della Cittadella, è assolutamente impensabile. Il Comune non può più aspettare: deve immediatamente adoperarsi per installare centraline proprie in un numero sufficiente per coprire tutto il territorio cittadino, a partire dai quartieri limitrofi al porto dove la situazione è senza dubbio la più grave; centraline che dovranno poi essere collegate ad un’app pubblica così da poter attuare un controllo costante e partecipato.

È necessario però aggiungere che il monitoraggio della qualità dell’aria non basta; il Piano contro l’inquinamento della città chiede alla politica scelte radicali sul porto, sulla mobilità, in tema di verde urbano e infrastrutture vegetali: la lotta all’inquinamento passa necessariamente per scelte chiare quali il no alla banchina grandi navi da crociera al porto antico, una nuova viabilità capace di limitare il traffico privato su gomma, una gestione del verde pubblico seria e programmata con un piano di riforestazione urbana di lungo periodo".