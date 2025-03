Scena contemporanea: c’è "Polmoni"

‘E’ ancora tempo di Teatro Contemporaneo’ al ‘Panettone’ di Ancona. La rassegna dedicata alla nuova scena italiana questa sera (ore 21) ospita lo spettacolo ‘Polmoni’ di Duncan MacMillan, allestito dalla compagnia Mar Giomitch, per la regia di Giovanni Malafronte.

Un lavoro molto apprezzato, tanto da essere stato finalista al Premio Scintille 2023. E’ un susseguirsi di ambientazioni, le più disparate, su un palco vuoto, come consigliato dall’autore, con però l’uso di alcune musiche e di pochi elementi scenici, atti a trascinare il pubblico in una dimensione più astratta e immaginifica in contrapposizione con la recitazione serrata e concreta dei due interpreti. Ci si troverà perciò in uno spazio neutro, in cui tutto può essere qualsiasi cosa, in cui il tempo non è assoluto e progressivo, ma asseconda anche il sentire dei due protagonisti, nella loro ricerca del profondo senso dell’essere genitore e della vita in generale. M (Man) e W (Woman) sono una giovane coppia che contempla la possibilità di avere un figlio.

Dopo essersi chiesti se sia giusto portare al mondo un bambino in un momento storico caratterizzato da incertezze politiche, economiche ed ambientali, i due decidono di provare a diventare genitori. W resta incinta con grande gioia di entrambi, anche se presto i due cominciano a dubitare delle loro capacità di essere bravi genitori, per quanto ognuno dei due sia convinto che il partner o la partner sarà un ottimo padre o madre. A metà della gravidanza W ha un aborto spontaneo e perde il bambino, sprofondando in una profonda depressione. Chiudendosi in se stessa, W tiene lontano M per qualche giorno, durante i quali l’uomo bacia una collega in un momento di debolezza.

Quando lo confessa alla compagna, W è furiosa e i due finiscono per lasciarsi. Sono passati sei mesi e W e M si incontrano per un caffè. Entrambi hanno perso un genitore nel frattempo e, mentre W è rimasta da sola, M ha avuto rapporti con diverse donne, e è ora impegnato in una relazione. I due fanno sesso e W si sente nuovamente felice dopo mesi, ma la sua gioia è breve, perché scopre che la relazione del suo ex è talmente seria che lui si sposerà a breve. Ma poche settimane dopo W è costretta a contattare M perché è rimasta incinta dal loro rapporto...

Biglietti in vendita alla Casa Musicale di Ancona (071202588) e al link www.vivaticket.com/it/ticket/polmoni/245011. Prenotazioni telefoniche (Whatsapp) al 3293944326. La biglietteria del Panettone aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.