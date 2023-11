Scende dall’auto in panne: travolto e ucciso

Travolto mentre attraversa la Statale 16. È morto così ieri sera un 89enne – D. A. le iniziali – lungo la strada che collega Torrette a Falconara. L’anziano, originario di Giulianova, viaggiava in direzione sud, a bordo di una Fiat Punto, quando arrivato all’altezza del carcere di Barcaglione, ha accostato la vettura su una piazzola di servizio. Erano quasi le 19. Lì ha lasciato l’automobile, con le quattro frecce e le luci di posizione accese. Poi è sceso dal veicolo e ha attraversato la Statale per raggiungere il lato opposto della carreggiata. Proprio in quel momento sopraggiungeva un 23enne di Moie, alla guida di una Hyundai, che procedeva in direzione nord. E non lo avrebbe visto. Il giovane lo ha investito, un urto violento che ha fatto volare l’anziano per diversi metri, piombando poi a terra. Immediati i soccorsi con il 118, i vigili del fuoco e la Croce Rossa. I sanitari hanno provato a rianimare l’anziano, ma non c’è stato nulla da fare. Il corpo è rimasto a terra fino a quando il magistrato di turno non ha dato l’ok per rimuovere la salma. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale, che ha fatto chiudere la strada per tutta la durata delle procedure, andate avanti per oltre un’ora. L’investitore è risultato negativo al test dell’alcol e non ha avuto bisogno delle cure mediche, perché è rimasto illeso dopo l’investimento. Entrambe le vetture sono state poste sotto sequestro dall’autorità giudiziaria, come anche la salma, trasportata all’obitorio dell’ospedale di Torrette, a disposizione per una eventuale autopsia. Fino a ieri sera non era chiaro il motivo per cui l’89enne ha attraversato la Statale. Il veicolo potrebbe avere avuto un guasto e l’anziano forse cercava aiuto in uno dei cantieri dell’Anas che si trovano nella zona, ma che però sono collocati oltre la sede stradale e sono delimitati da una barriera in cemento armato. Oppure potrebbe avere avuto un malore che lo ha spinto anche in questo caso a cercare un aiuto. La sua patente era regolare, poteva guidare nonostante l’età avanzata. In auto è stata trovata solo una bottiglietta d’acqua. La polizia stradale ieri sera cercava i familiari per avvisarli della tragedia. L’uomo avrebbe un figlio. Il parente potrebbe chiarire se aveva problemi di salute.