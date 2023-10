Scende il saldo negativo tra nuovi nati e decessi

Resta ancora non incoraggiante, ma scende il saldo negativo tra nati e morti e in città. Se nel 2021 il saldo era di meno 332 con appena 216 nati e 548 morti in città, dato ancora influenzato dalla pandemia lo scorso anno i fiocchi rosa e azzurri di Jesi sono stati 240 e i morti 535 per un saldo naturale che è sceso seppur di poco, sotto i 300 (295 per la precisione). A illustrare i dati registrati dall’ufficio anagrafe è stata l’assessora Emanuela Marguccio rispondendo in aula al consigliere comunale Giancarlo Catani (Patto per Jesi) che, pur inquadrando il fenomeno come non solo locale ma piuttosto nazionale, chiedeva che tipo di interventi l’amministrazione comunale intendesse prendere per incidere sul decremento della popolazione. In questi primi nove mesi dell’anno all’ospedale Carlo Urbani sono nati oltre 670 bambini.