Scene da far west: rissa tra giovani sul lungomare

Rissa da far west sul lungomare, indaga la polizia. Una serata tranquilla, quella di sabato scorso che però, si è conclusa a suon di calci e pugni. Protagonisti due gruppi di giovani che si sono affrontanti nel tratto di lungomare compreso tra l’Hotel City e il ponte rosso. Una zona da sempre frequentata da giovanissimi, dove in più occasioni si sono verificati spiacevoli episodi e dove sabato scorso, alle 3 di notte, gli agenti sono dovuti intervenire per sedare una rissa scoppiata tra due gruppi di giovani.

I motivi non sono ancora noti, ma sembrerebbe che tra alcuni di loro si sia passati da una discussione per futili motivi, in cui sarebbero volati anche insulti, alle botte. Le posizioni di alcuni sono al vaglio degli inquirenti. Una serata che potrebbe costare dei Daspo urbani, com’era già accaduto in passato. Quello dove si è verificata la rissa è un tratto di lungomare, il ‘più caldo’, dove alcuni gestori di locali in passato sono stati sorpresi a somministrare alcolici a minori, ma anche lo stesso dove all’alba il marciapiede è completamente ricoperto da bicchieri e bottiglie.

Ne sanno qualcosa i residenti del condominio adiacente a ‘Villa Pieralisi’, che da sempre lamentano caos, baccano, ma anche atti vandalici nei confronti di auto parcheggiate.

A correre ai ripari sono stati anche gli operatori balneari di quel tratto di lungomare che ormai da anni, si affidano a dei vigilantes per evitare danneggiamenti alle attrezzature come accaduto in più occasioni in passato. Anche quest’anno è in vigore l’ordinanza che vieta l’accesso alla spiaggia dalle 24 alle 5 del mattino. Ma quanto accaduto sabato sera torna a far scattare il problema legato alla sicurezza, anche di quelle persone che transitano in quel tratto di lungomare dove si sono affrontati i due gruppi di ragazzi. Alcuni di loro sono ricorsi a cure mediche e ora si cercano i responsabili.

Le forze dell’ordine effettuano un costante controllo nei luoghi più frequentati sia del centro storico che del lungomare dove una settimana fa era stato messo in atto anche un servizio per sensibilizzare sull’abuso di alcool. Tolleranza zero anche nei confronti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli interessano anche le zone in prossimità delle discoteche e le navette. Nel mirino delle forze dell’ordine ci sono anche i luoghi attenzionati da tempo dove sono state trovate in più occasioni, persone pregiudicate.