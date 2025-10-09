Scene "fantozziane" alle fermate. Corsa per prendere bus già pieni

File alle fermate in determinate ore della giornata, soprattutto nelle fasce cosiddette ‘di punta’, bus insufficienti e spesso malridotti, corse strategiche cancellate e altre improduttive mantenute. Il primo mese dell’orario invernale 2025-26, a cui la direzione di Conerobus ha applicato un taglio dell’11% delle corse, non ha modificato il trend di grande difficoltà a livello di movimento. Ieri tra le 7,30 e le 8,30 davanti alla stazione ferroviaria i passeggeri diretti in centro, i pendolari del lavoro in particolare, hanno affrontato il classico inizio di mattinata da incubo. Attese troppo lunghe quando la frequenza dovrebbe essere di pochissimi minuti tra un mezzo e l’altro capace di accogliere le centinaia di passeggeri. Abbiamo assistito a scene simili a una giornata di sciopero, con i marciapiedi delle fermate presi d’assalto. All’arrivo di un bus della linea principale, l’1/4 diretto in centro, già abbastanza pieno di passeggeri raccolti dalle Tavernelle fino a piazza Ugo Bassi, solo i più scaltri sono riusciti a salire; l’interno del mezzo, un 12 metri ordinario, strapieno, le persone strizzate nei pochi metri quadrati, senza poter respirare, e così una buona parte ha dovuto desistere restando a terra in attesa del mezzo successivo. Insomma, scene fantozziane mentre ci si chiede come mai la linea ‘4 barrato’, dalla stazione a piazza Cavour è con sole tre fermate: Archi, piazza Kennedy e piazza Roma, una sorta di navetta per i lavoratori. Confermato invece il 65, la linea degli atenei, fortemente voluta appunto dall’UnivPm e dal Comune, che collega Monte D’Ago a Torrette e poi fino in stazione, andata e ritorno; i mezzi sono spesso vuoti o con pochissimi passeggeri a bordo, ma stiamo parlando di un servizio aggiuntivo voluto e pagato dai richiedenti.

Sulla situazione dei mezzi, tra penuria e necessità di sostituire quelli vecchi o danneggiati, interviene il presidente di Conerobus, Italo D’Angelo: "È indubbio che dobbiamo quotidianamente affrontare una serie di difficoltà, soprattutto per quello che riguarda la disponibilità dei bus, ma stiamo lavorando per risolverle. Pur in una situazione finanziaria difficoltosa, nel corso del 2023 sono stati acquistati 15 autobus nuovi, altri 19 bus nel 2024 e 2 bus già nel 2025, con altri 2 entro fine anno. Per il 2026 entreranno in servizio i 14 bus urbani in corso di acquisto dal Comune di Ancona. Occorre ricordare che sul servizio urbano di Ancona in un giorno feriale sono programmate circa 1.300 corse con impiego di 90 autobus che percorrono circa 9.500 km/giorno, per cui gli episodi segnalati, per quanto incresciosi e da risolvere, hanno riguardato comunque una realtà circoscritta rispetto alla mole di movimento messa in campo".